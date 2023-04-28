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Посол Германии в Израиле присутствовал на альтернативной мемориальной церемонии
28.04.2023 09:10 Евгения Маркова

Посол Германии в Израиле присутствовал на альтернативной мемориальной церемонии

Посол Германии в Израиле Штефан Зайберт во вторник на этой неделе принял участие в церемонии "Альтернативный день памяти", состоявшейся в Тель-Авиве. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Согласно сообщению, об этом посол с гордостью рассказал в служебной беседе с несколькими людьми. 

Поскольку это событие вызывает острые общественные споры и в глазах многих израильтян считается оскорбительным, Зайберт заявил, что он прибыл на церемонию как "частное лицо".

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