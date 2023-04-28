



Посол Германии в Израиле присутствовал на альтернативной мемориальной церемонии

Посол Германии в Израиле Штефан Зайберт во вторник на этой неделе принял участие в церемонии "Альтернативный день памяти", состоявшейся в Тель-Авиве. Об этом сообщает газета Israel Hayom.



Согласно сообщению, об этом посол с гордостью рассказал в служебной беседе с несколькими людьми.



Поскольку это событие вызывает острые общественные споры и в глазах многих израильтян считается оскорбительным, Зайберт заявил, что он прибыл на церемонию как "частное лицо".