



Последний романтик ушедшей страны Михаил Башаков обнажит душу в Израиле

Его жизнь перевернул с ног на голову случай. И не просто перевернул – он научил видеть и убеждаться в том, что бескорыстный, благородный поступок обязательно вызывает перемены. Преображается после этого жизнь твоя или жизнь человека, которому ты помог… а, может, и то и другое… Всякий раз по-разному, но надо готовиться к переменам – они точно будут!



Если бы не «тот самый случай», мы бы не узнали, кто такая «Элис» и почему всем «Нам нужен просто светлый день…». Если бы не «тот самый случай», современная культура не была бы такой богатой и многогранной, ведь в списках ее деятелей могло не оказаться автора более десяти музыкальных альбомов и двух поэтических сборников, «последнего романтика ушедшей страны» под названием СССР, человека, творчество которого обожают не только в уже современной России, а и в Европе, танцующей под техно, в Канаде, балдеющей под рэйв, в США, где хип-хоп и рэп слушают с утробы матери.



Хоть той страны уже и нет давно, творчество этого человека продолжает жить и быть востребованным уже новым поколением. Объяснение простое: ЕГО песни «через годы, через расстояния» по-прежнему о главном, вечном, добром – о том, что сегодня где-то искажено, где-то опошлено, да и просто не в тренде. ОН поет про Любовь. ОН – это питерский музыкант, поэт, автор-исполнитель, художник, лидер и автор песен группы «Башаков BAND» Михаил Башаков, который уже в январе 2023 года приедет в Израиль со своей новой программой «Нам нужен просто светлый день».



Ашкелон, Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив, Кармиэль услышат самые лучшие и давно полюбившиеся песни музыканта. ОН – Михаил Башаков – и ЕГО гитара, обнажив души, на расстоянии вытянутой руки, расскажут своим гостям о наболевшем; музыкант поделится самым сокровенным, объяснит на языке музыки, почему именно сегодня «Нам нужен просто светлый день…».



Программа «Нам нужен просто светлый день…» – это часть поэтического сборника «Черный Экран», куда вошли тексты некоторых знаковых песен Михаила Башакова, а также стихи, которые песнями никогда то и не были, и даже не издавались. Кстати, интересный факт: поэтический сборник Башаков иллюстрировал сам. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.



Кстати, по признанию самого Башакова, стихи и музыку он пишет с 15 лет. С начала 80-х годов играл во множестве коллективов. Затем сам был основателем групп, среди которых «Трикстер». Со временем коллектив поменял название на «Духи», сделав своей изюминкой оригинальное решение использования баяна как второго солирующего инструмента группы. Это было что-то новое и необычное для музыкальной индустрии. Кстати, в этой группе на баяне и саксофоне играл Павел Кашин; впоследствии Кашин исполнял некоторые песни Башакова и даже записал целый альбом песен на его стихи («Герой»).

После распада группы Башаков становится одним из идейных вдохновителей и создателей техно-гитарного проекта «Парашюты Hi-Fi». И снова попадание в яблочко – группа возымела колоссальный успех и не где-то там, а в европейских клубах, и особенно Германии и Швейцарии.



Казалось бы, все здорово – полет мысли, расцвет сил и творчества. Как результат, большой резонанс производит появившийся на дебютном альбоме группы «Конец фильма» совместный хит Башакова и лидера группы Евгения Феклистова – «Элис» на музыку Smokie, исполненный ими дуэтом. Огромная популярность «Элис», невероятный интерес к тому, «кто эта девочка и где она живет».



Но все это хорошо, но не оно. Вместе с колоссальным успехом выросла потребность самому исполнять свои песни со сцены. Этот «коктейль» побудил Михаила к созданию новой группы. Башаков решается на базе джазового коллектива «Калипсо блюз бэнд» создать группу «Башаков BAND» (позже переименованная в «Башаков», на данный момент вновь возвращённая к первоначальному названию). Так, в феврале 2000-го года сформировался новый состав музыкантов «Башаков BAND», который, к слову, продолжает существовать, пусть и с выходами в так сказать «творческий отпуск» и оперативно записывает на студии альбом «Солнце под крылом». А дальше все пошло-поехало-понеслось…







На счету у Михаила Башакова много студийных пластинок с именитыми музыкантами. Два акустических квартирника Башакова изданы на CD. Помимо «Элис», рождаются хиты «Самбади», «Не парься», которые ворвались в эфиры на радио, звучали из машин и окон квартир. И тут стоит подчеркнуть важный нюанс: поп-роковые студийные аранжировки, увы, иногда создают не совсем объективное представление о Башакове. Это все надо видеть и слышать ТОЛЬКО живьем. ТОЛЬКО так, по-настоящему, – на концертах или на квартирниках – можно прочувствовать всю силу харизмы Михаила Башакова, весь его эмоциональный драйв.



Музыкант продолжает творить и не собирается останавливаться в своем творчестве – он пишет новые альбомы и, по его же признанию, все время удивляется и радуется, что у него получаются новые песни. «Ты их не сочиняешь, не насилуешь, они у тебя есть. Ты заряжен этим. Это для меня намного ценнее и важнее, чем обижаться на какие-либо обстоятельства», – рассказал Михаил Башаков в одном из своих интервью.



Кто-то из читателей заметит: ну, с творчеством и планами Башакова все ясно-понятно – надо идти на концерт, кайфануть по полной, отдохнуть и душой, и телом. Вопрос к автору – тема «случайного случая» будет раскрыта? Мы в конце концов узнаем, что же такого произошло, что перевернуло музыканту всю жизнь?



Конечно же тема будет раскрыта! Рассказываем, а точнее пересказываем самого Михаила: в средине криминальных 90-х в Питере он спас от маньяка девушку по имени Светлана, и она в знак благодарности пригласила Михаила на легендарную радиостанцию «Балтика». И этот день стал знаковым для музыканта – с этого прихода все закрутилось-завертелось. Буквально сразу Михаилу предложили работу копирайтера на радио, что стало настоящим спасением – помогло выбраться из безденежья. Ему открылся совершенно новый, фантастический мир – Михаил познакомился с известными актерами, музыкантами, режиссерами. На «Балтику» приходили Гребенщиков, Леонидов, Макаревич… Макаревич даже как-то играл в эфире на гитаре Башакова.



«Это был невероятно крутой поворот в моей жизни. Возможно, я когда-нибудь и сам дошел бы до «Балтики», но даже не могу представить, как бы меня приняли без Светы. На радио я проработал ровно 20 лет: придумывал рекламу, вёл передачи…», – вспомнил Михаил.



И вот с момента того самого «случайного случая» – спасения девушки Светланы – Башаков четко знает: ничто не проходит бесследно, бескорыстный, благородный поступок обязательно вызывает перемены.



Во все века и времена такие люди как Михаил Башаков олицетворяли эпоху. На вид они ничем от нас не отличаются – обычные себе люди. Но стоит им открыть рот для исполнения первых нот песни или первых строк стихи – сразу понятна и глубина таланта, и желание исполнителя сказать то, о чем мы все только думаем.



За время своей жизни Башаков попробовал и, разумеется, преуспел во множестве разнообразных профессий – от грузчика до кинооператора. От кинооператорского прошлого Михаила остались несколько короткометражных фильмов, клип «Духов» на песню «Интеллигент», сценарий к клипу Павла Кашина «Подсолнух», а также сценарий и раскадровки к собственному клипу «Игра». Неоднократный хэдлайнер арт-фестиваля Baikal-live (Байкал, Иркутск). В 2018 году принял участие в записи антивоенного сборника «АнтиАрмия. Нам не нужна война!».



Михаилу есть чем гордиться, хотя человек он скромный. Его талант, его харизма, его умение настроить на одну волну с собой зрителя – вот это уже не воля случая или приобретенные навыки. Это, абсолютно без пафоса, – дар Божий!



Друзья, обязательно приходите на концерты Михаила Башакова. Поверьте, абсолютно самобытная музыкальная составляющая его творчества в сочетании с его легкой, ироничной и в то же время многозначительной, философской поэзией, плюс поистине потрясающий природный артистизм Михаила вызовут у вас восторг и восхищение. Глядя на этого человека, начинаешь верить, что у него «под крылом солнце». А как иначе объяснить тот факт, что после концерта Башакова люди выходят из зала со счастливыми улыбками и напевают: «Нам нужен просто светлый день…».



Мы не преувеличиваем – все так и есть! И убедиться вы сможете в этом лично, если посетите концерт музыканта Михаила Башакова, которых в Израиле будет только пять. Только пять вечеров в самой непринуждённой и дружеской обстановке, на расстоянии вытянутой руки только ОН и ЕГО гитара в новой программе «Нам нужен просто светлый день» споют и расскажут о сокровенном.



Расписание концертов Михаила Башакова:

https://biletru.co.il/events/michael-bashakov-v-izraile/



АШКЕЛОН, Клуб Меат Ми

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21:00

ИЕРУСАЛИМ, «Generation City Pub»

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