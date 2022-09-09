



После смерти Елизаветы: британский парламент проводит траурное заседание

В британском парламенте проходит специальное траурное заседание в связи со смертью королевы Елизаветы II.



Обе палаты парламента заседают в пятницу и субботу, чтобы позволить политикам почтить память королевы после ее смерти в четверг.



Депутаты почтили память о королеве минутой молчания.



На заседании уже выступила премьер-министр страны Лиз Трасс, назвав королеву одним из величайших мировых лидеров, сообщает ВВС.



Ее предшественник Борис Джонсон сказал депутатам, что "Елизавета Великая" научила нацию, "как давать, как любить и как служить".



