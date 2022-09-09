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После смерти Елизаветы: британский парламент проводит траурное заседание
09.09.2022 15:37 Ольга Белозерова

После смерти Елизаветы: британский парламент проводит траурное заседание

В британском парламенте проходит специальное траурное заседание в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Обе палаты парламента заседают в пятницу и субботу, чтобы позволить политикам почтить память королевы после ее смерти в четверг. 

Депутаты почтили память о королеве минутой молчания.

На заседании уже выступила премьер-министр страны Лиз Трасс, назвав королеву одним из величайших мировых лидеров, сообщает ВВС.

Ее предшественник Борис Джонсон сказал депутатам, что "Елизавета Великая" научила нацию, "как давать, как любить и как служить".

 

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