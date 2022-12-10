



После развода: Харламов вынудил Асмус к "жизни втроем"

Российская публика наблюдает за семейными разборками Асмус и Харламова. Как оказалось, после развода экс-супруги продолжают жить в одном доме…

Шоумен и актриса признались, что так и не разъехались. По словам Кристины, Гарик угрозами запрещает покидать дом.



«Да, мы живем втроем все это время, но жить так ненормально! Ребенок должен видеть счастливых родителей. Пожалуйста, не надо плодить клевету про полное обеспечение, мы оба знаем, что это не так. Кроме коммуналки, которую я предлагала поделить пополам, тебе мне предъявить нечего», — заявила Асмус.



Самое странное, что в особняке прописана и мама Гарика. Она, кстати, вмешалась в конфликт, конечно же, заняв сторону сына. «Кристина, впервые за 10 лет позволяю себе коммент в отношении тебя, но только потому, что предел уже наступил. Вернее, беспредел. Ты пишешь, что надо „овладеть чувством такта и честностью“… Хорошо, что ты задумываешься над истинным значением слова „честность“, а вот касаемо такта… Может, проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир?! Да-да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей. Кстати у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков», — высказалась в соцсетях женщина.