



После обвинений в домогательстве: Кевин Спейси планирует возобновить карьеру

Голливудский актер Кевин Спейси надеется возобновить свою карьеру после того, как с него сняли все обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Telegraph.



В частности, знаменитость намерен вернуться в театр. Он уже провел встречу с режиссером Тревором Нанном в ресторане отеля Beaumont в Лондоне.



Утверждается, что актер и режиссер провели большую часть вечера в обсуждении возможности того, чтобы Спейси руководил британским региональным театром. Ранее он 11 лет проработал художественным руководителем лондонского Old Vic, покинув этот пост в 2015 году.



"Нанн похвалил прирожденную связь (Спейси) с аудиторией. В частности, обсуждался план, согласно которому голливудская суперзвезда поучаствует в региональном британском театре в рамках восстановления честного имени", - говорится в издании.



