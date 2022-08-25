



После эскалации: Галь Гадот посетила жителей Юга Израиля

Всемирно известная израильская актриса Галь Гадот посетила мошав Нетив-ха-Асара, который находится на границе Израиля и Газы.



Визит Гадот состоялся после недавней эскалации между Израилем и террористическими группировками в Газе, отмечает Jerusalem Post.



"Чудо-женщина" была снята на видео приветствуя местных детишек, которые были в восторге от ее визита и собрались, чтобы ее послушать.



Как отмечается, в период эскалации Галь Гадот находилась в Израиле и была замечена в общественном убежище в Тель-Авиве во время обстрелов со стороны "Исламского джихада".



