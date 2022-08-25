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После эскалации: Галь Гадот посетила жителей Юга Израиля
25.08.2022 20:16 Ольга Белозерова

После эскалации: Галь Гадот посетила жителей Юга Израиля

Всемирно известная израильская актриса Галь Гадот посетила мошав Нетив-ха-Асара, который находится на границе Израиля и Газы. 

Визит Гадот состоялся после недавней эскалации между Израилем и террористическими группировками в Газе, отмечает Jerusalem Post.

"Чудо-женщина" была снята на видео приветствуя местных детишек, которые были в восторге от ее визита и собрались, чтобы ее послушать.

Как отмечается, в период эскалации Галь Гадот находилась в Израиле и была замечена в общественном убежище в Тель-Авиве во время обстрелов со стороны "Исламского джихада".

 

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