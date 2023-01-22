



Пощечина Маркл: Миддлтон - любимая королевская особа американцев

Выход в продажу нашумевших мемуаров "Запасной" больно ударил по популярности принца Гарри и его супруги Меган Маркл.



По данным The Daili Mail, опрос Ipsos Mori, проведенный на этой неделе, показал, что популярность принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон в Великобритании упала: Уильяма — на восемь процентных пунктов, Кейт — на семь. Тем не менее, брат Гарри по-прежнему считается самой любимой королевской особой британцев.



Популярность Гарри и Меган также упала не только в Великобритании, но и в Америки, куда парочка сбежала. Опрос Newsweek на этой неделе показал, что их рейтинг одобрения в США до выхода мемуаров был выше, чем после: у Гарри он был 38, а к Меган - 23. Теперь же рейтинг принца рухнул на 7 процентных пунктов, а Маркл - на 13.



Рейтинг одобрения пары упал среди 18-24-летних респондентов. Еще одной больной пощечиной для них является тот факт, что Кейт Миддлтон теперь считается самой популярной королевской особой в Америке, откуда родом Меган Маркл.