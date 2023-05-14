



Португальские парламентарии проголосовали за эвтаназию, вопреки вето президента

Парламент Португалии подтвердил одобрение законопроекта об эвтаназии, на который наложил вето президент страны.



Законопроект был принят в пятницу 129 голосами "за", что требует его обнародования главой государства.



Согласно Конституции Португалии, в случае наложения вето парламент может утвердить законопроект абсолютным большинством действующих депутатов, 116 из 230, и в этом случае президент должен будет обнародовать законопроект в течение восьми дней с момента его принятия.