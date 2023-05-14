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Португальские парламентарии проголосовали за эвтаназию, вопреки вето президента
14.05.2023 00:20 Евгения Маркова

Португальские парламентарии проголосовали за эвтаназию, вопреки вето президента

Парламент Португалии подтвердил одобрение законопроекта об эвтаназии, на который наложил вето президент страны.

Законопроект был принят в пятницу 129 голосами "за", что требует его обнародования главой государства.

Согласно Конституции Португалии, в случае наложения вето парламент может утвердить законопроект абсолютным большинством действующих депутатов, 116 из 230, и в этом случае президент должен будет обнародовать законопроект в течение восьми дней с момента его принятия.

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