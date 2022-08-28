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Португалец обнаружил останки динозавра на своем земельном участке
28.08.2022 19:48 Александр Юзовский

Португалец обнаружил останки динозавра на своем земельном участке

Мужчина из португальского города Помбал обнаружил останки динозавра на своем земельном участке во время проведения строительных работ.

Согласно информации издания Phys.org, он обратился к палеонтологам. Эксперты обнаружили скелет существа длиной около 25 метров и высотой около 12 метров.

Исследователи пришли к выводу, что останки принадлежат четырехлапому травоядному динозавру, выделявшегося длинным хвостом и не менее длинной шеей.

"Удивительно видеть, что все ребра животного сохранились в таком виде, сохранив свое исходное анатомическое положение. Такой способ сохранения достаточно необычен для истории окаменелостей динозавров, в частности зауроподов, найденных в Верхней Португалии Юрского периода", - сказала Элизабет Маларабота, факультета наук Лиссабонского университета.

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