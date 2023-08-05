



"Ворота к центру Земли": видео с дрона показывает самую большую сливную яму

Избыток воды в озере Берриесса стекает в самое большое в мире дренажное отверстие диаметром 22 метра, которое называют "воротами к центру Земли".



Водосброс Morning Glory на плотине Монтичелло в Калифорнии предназначен для предотвращения наводнения. Конструкцию построили в 1950-х годах, а плотина служит частью ирригационной системы озера Берриесса, резервуаром, обеспечивающим водой сельское хозяйство в долине Сакраменто.



YouTube-блогер Мэтт Касиас отправил дрон над сливным отверстием, чтобы запечатлеть потрясающий вид на воду, стекающую вниз на 93 метра от плотины. Дренажное отверстие можно увидеть функционирующим, когда поднимается уровень воды в плотине.



К сожалению, в 1997 году в водостоке погибла женщина, которую подхватило течением и унесло вниз. Эмили Швалек плавала в озере и ее затянуло в яму. В сообщениях о трагедии говорилось, что она держалась за край около 20 минут, прежде чем упала в водосток. Озеро Берриесса может вместить около 52 миллиардов галлонов воды, прежде чем излишки начнут стекать в водосброс.



Озеро набрало критичный уровень воды впервые за 11 лет еще в 2018 году, а год спустя после сезона проливных дождей оно привлекло тысячи любопытных зевак. Сегодня дыра больше не представляет угрозы безопасности, так как на водохранилище установлены заграждения и запрещено купаться или кататься на лодке.