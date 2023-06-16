



Porsche представляет модель Dakar 911 в Израиле

Pop-up магазин марки Porsche был открыт в Израиле по случаю празднования 75-летия марки, одновременно с торжествами, проходящими по всему миру.



В магазине Porsche Now, площадью 220 квадратных метров, будут представлены модели автомобилей Porsche, которые будут сменяться каждый месяц, книги о наследии марки, товары бренда для образа жизни, аналогично дизайнерским магазинам Porsche в мире.



Кроме того, поп-ап будет включать в себя конфигурационную комнату с образцами цветов и материалов из программы

Manufaktur Porsche Exclusive, которая позволяет собрать автомобиль с помощью местного специалиста Porsche в соответствии с неограниченными вариантами цвета, кожи и прострочки, которые предлагает бренд.







Одновременно Porsche начал продажи в Израиле модели Dakar 911. Новый Porsche 911 Dakar - это комфортный автомобиль для езды по бездорожью и по трассе. Эксклюзивная модель, ограниченная 2500 экземплярами, доказывает, что концепт Porsche 911 продолжает ставить новые рекорды, напоминая о первой победе Porsche на ралли Париж-Дакар в 1984 году, которая ознаменовала рождение Porsche 911 с полным приводом.



Новая модель оснащается 3-литровым шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 480 л.с., который обеспечивает превосходную производительность и дает убедительный звук боксера. В стандартной комплектации двигатель поставляется с 8-ступенчатой коробкой передач PDK и системой полного привода Porsche.