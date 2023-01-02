Популярный российский комик Илья Соболев госпитализирован
Популярный российский комик Илья Соболев, выступающий в Comedy Club, был госпитализирован за границей из-за ротавирусной инфекции.
Об этом Соболев рассказал в своем Instagram.
По словам комика, он и его дочь страдали от сильной тошноты. Соболев отметил, что им сказали, что ротавирус не лечат и нужно, чтобы организм сам боролся.
"Так как мы не можем ничего есть и пить, тошнит, нам ставят капельницы", - сказал юморист.
Также комик опубликовал фотографии из больницы.