Популярный бренд Converse впервые открывает магазин в Израиле

Компания Converse открывает флагманский магазин в Израиле в Азриэли Сарона Тель-Авив.



Магазин был открыт в воскресенье 18.06.23.



Это единственный в своем роде магазин, созданный в соответствии с инновационной концепцией. Площадь магазина составляет 170 квадратных метров, он предлагает уникальный опыт покупок и широкий ассортимент товаров.



В новом магазине будут представлены разнообразные модели кроссовок, начиная с классических и известных моделей, специальные дизайны, а также уникальные кроссовки, которые можно приобрести только в этом магазине, а также предметы одежды и аксессуары.



В магазине будет представлено более 100 моделей для мужчин, женщин и детей, включая многие культовые модели и плоды сотрудничества в специальных сериях, такие как: Chuck Taylor All Star, One Star, Run Star Motion.



Наряду с коллекцией, Converse предложит платформу персонализации под названием: YOU CONVERSE BY, которая позволит каждому покупателю выразить свою креативность, сочетая разноцветные шнурки, интересные нашивки и т.д. на кедах.







Эяль Сдот, генеральный директор Converse Israel сообщил: "Сегодня мы открываем флагманский магазин Converse в Азриэли Шарона Тель-Авив, первое место встречи, которое представит потребителю полную историю Converse, обеспечивая особый опыт покупок. Магазин представит широкий выбор моделей обуви и одежды и станет местом встречи для всех энтузиастов Converse в Израиле.







Магазин является важным шагом в укреплении и налаживании наших отношений с израильским потребителем и дополняет стратегию управления брендом на глобальном уровне".







Компания Converse, расположенная в Бостоне, штат Массачусетс, является дочерней компанией Nike, находящейся в ее полной собственности. Компания была основана в 1908 году и признана как бренд, предоставляющий возможность самовыражения во всем мире и в разных культурах.