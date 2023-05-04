



Популярный блогер рассказал, почему Успенская и Аллегрова стали путинистками

Российский блогер Рустам Солнцев рассказал, почему певицы Любовь Успенская и Ирина Аллегрова стали путинистками. Раньше они ездили в Украину с концертами, но после полномасштабной войны, которую развязала РФ, артистки выбрали сторону страны-агрессора, сообщают СМИ.



По словам Солнцева, на Ирину Аллегрову никто не давил. Многие артисты пытаются себя оправдать тем, что их якобы заставили поддержать РФ. Однако Аллегрова стала путинисткой добровольно. Сначала она молчала и ничего не говорила о полномасштабной войне, а затем принялась звонить пропагандистам Кремля, чтобы доказать свою любовь к России. Тогда Аллегрова даже утверждала, что помогает оккупантам и покупает для них оружие.



"Эта сволочь, будучи уже в таких тревожных годах, позволяет себе такие вещи, ты понимаешь... Дело не в том, что они оказались такими людьми, они ведь могли отмолчаться. Все это сказки, что на них давили", - заявил Солнцев в интервью Дмитрию Гордону.



По словам блогера, никто не стал бы трогать Аллегрову. Однако она сильно испугалась и не хотела терять возможность зарабатывать в РФ. По словам Солнцева, поступок Аллегровой должен стать уроком для людей, которые много лет ее любили, а теперь поняли, что она оказалась путинисткой.



Гордон также отметил, что еще большим потрясением для него стала Любовь Успенская. Родившаяся в Киеве певица, имея гражданство США, жила в РФ, но продолжала ездить в Украину с гастролями. Успенскую любили украинцы.



"И вдруг она поздравляет Путина с днем рождения, который убил столько украинцев, и вдруг она поддерживает открыто эту войну. А ей то что Гражданке США! Это что, столько бабок дали?" - возмутился Гордон.



По словам Солнцева, Успенская решила открыто поддержать Путина и полномасштабную войну по собственной инициативе. Она испугалась того, что в итоге ее могут "погнать" из РФ, а в Украине ее тоже никто не будет ждать.



Поэтому Успенская начала с малого. Солнцев вспомнил, как певица жаловалась, что ее "не принимали" в Украине. Певица, по словам блогера, сделала это специально. Так она хотела заполучить роль "изгнанницы" и доказать свою любовь России. И Аллегрова, и Успенская добровольно стали путинистками, считает Солнцев.



