



Популярного стендап-комика обвинили в изнасилованиях

Популярного британского стендап-комика Рассела Брєнда обвинили в изнасилованиях и психологическом насилии.



Соответствующее расследование провели журналисты The Sunday Times совместно с британским телеканалом.



Утверждается, что насилию со стороны стендапера подверглись четыре женщины. По их словам, он причинил им вред в период с 2006 по 2013 год. Комик опровергает все обвинения в свой адрес.



"Эти обвинения относятся к периоду, когда я совершал кражи со взломом. Наши отношения были по обоюдному согласию", - сказал он.