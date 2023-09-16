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Популярного стендап-комика обвинили в изнасилованиях
16.09.2023 20:12 Алина Груднева

Популярного стендап-комика обвинили в изнасилованиях

Популярного британского стендап-комика Рассела Брєнда обвинили в изнасилованиях и психологическом насилии.

Соответствующее расследование провели журналисты The Sunday Times совместно с британским телеканалом.

Утверждается, что насилию со стороны стендапера подверглись четыре женщины. По их словам, он причинил им вред в период с 2006 по 2013 год. Комик опровергает все обвинения в свой адрес.

"Эти обвинения относятся к периоду, когда я совершал кражи со взломом. Наши отношения были по обоюдному согласию", - сказал он.

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