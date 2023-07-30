



Популярная певица швырнула микрофон в фанатку: поклонница облила ее напитком

Известная американская рэп-исполнительница Cardi B со всех сил швырнула микрофон в поклонницу прямо во время концерта, сообщает Daily Star.



В субботу, 29 июля, певица выступала в Лас-Вегасе. В середине исполнения своего хита 2018 года Bodak Yellow певица поднимает микрофон к лицу для еще одного куплета, как вдруг поклонница артистки, которая стояла прямо под сценой, внезапно вылила на нее напиток.



От неожиданности Cardi B бросила в наглую фанатку изо всех сил микрофон. Cardi B начала выкрикивать: "Прекрати, прекрати это!".



Сразу в ситуацию вмешались сотрудники службы безопасности и вывели правонарушительницу с концерта.



Но это был не единственный случай, когда певица использовала свой микрофон не для пения. Артистка выступая в Drai's Beach Club разозлилась, что ди-джей якобы слишком рано прервал ее песни. В ролике, опубликованном фанатами в социальных сетях, видно, как артистка выкрикивает свое имя и запустикает микрофон в сторону ди-джея прежде чем покинуть сцену.



