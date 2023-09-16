



Попавший в реанимацию Игорь Николаев вышел на связь

Российский композитор Игорь Николаев, попавший в реанимацию с подозрением на обширный инфаркт, вышел на связь.



По данным росСМИ, артист сообщил, что с ним все в порядке.



Журналисты сообщают, что у Николаева сильно отекло и опухло лицо. Тем не менее, сам композитор сохраняет позитив, утверждая, что его уже "подлотали".



По словам источников, в одной из московских клиник, куда попал композитор, опасаются, что помимо сердечной недостаточности у него возможна дегенерация печени и почек. Виной всему - напряженный график работы. По прогнозам, Николаеву может грозит шунтирование.

