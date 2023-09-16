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Попавший в реанимацию Игорь Николаев вышел на связь
16.09.2023 17:51 Алина Груднева

Попавший в реанимацию Игорь Николаев вышел на связь

Российский композитор Игорь Николаев, попавший в реанимацию с подозрением на обширный инфаркт, вышел на связь.

По данным росСМИ, артист сообщил, что с ним все в порядке.

Журналисты сообщают, что у Николаева сильно отекло и опухло лицо. Тем не менее, сам композитор сохраняет позитив, утверждая, что его уже "подлотали".

По словам источников, в одной из московских клиник, куда попал композитор, опасаются, что помимо сердечной недостаточности у него возможна дегенерация печени и почек. Виной всему - напряженный график работы. По прогнозам, Николаеву может грозит шунтирование.
 

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