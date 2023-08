Попалась: Меган Маркл сфотографировали без обручального кольца

Слухи о разладе в паре Сассексов ходят давно. Принц Гарри посетил Японию и Сингапур с официальным визитом в одиночестве, пока его семья оставались в Калифорнии. Недавно на руке у бывшей актрисы заметили патч, который помогает бороться с депрессией и бессонницей.



Теперь масла в огонь подлила сама Меган. Ее увидели на улицах Монтесито, одетой в бежевое пальто, несмотря на теплую погоду. От внимания папарацци не ускользнула и другая интересная деталь – на безымянном пальце у супруги Виндзора не было обручального кольца.



Украшение имеет большое значение для королевской семьи. Перед свадьбой его изготовили специально для Маркл с бриллиантами, которые принадлежали принцессе Диане, пишет Marca. Стоимость кольца оценивают в 180 тысяч долларов.

Hot mess Meghan markle. An inch of gray roots, coat and scarf in middle of summer like a proper crazy cat lady. pic.twitter.com/BgXaWh0IoJ