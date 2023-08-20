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Попалась: Меган Маркл сфотографировали без обручального кольца
20.08.2023 13:56 Евгения Маркова

Попалась: Меган Маркл сфотографировали без обручального кольца

Слухи о разладе в паре Сассексов ходят давно. Принц Гарри посетил Японию и Сингапур с официальным визитом в одиночестве, пока его семья оставались в Калифорнии. Недавно на руке у бывшей актрисы заметили патч, который помогает бороться с депрессией и бессонницей.

Теперь масла в огонь подлила сама Меган. Ее увидели на улицах Монтесито, одетой в бежевое пальто, несмотря на теплую погоду. От внимания папарацци не ускользнула и другая интересная деталь – на безымянном пальце у супруги Виндзора не было обручального кольца.

Украшение имеет большое значение для королевской семьи. Перед свадьбой его изготовили специально для Маркл с бриллиантами, которые принадлежали принцессе Диане, пишет Marca. Стоимость кольца оценивают в 180 тысяч долларов.

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