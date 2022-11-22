



Понтифик приветствовал историческую еврейско-католическую инициативу

Папа Римский Франциск приветствовал запуск Всемирным еврейским конгрессом (ВЕК) исторической инициативы "Кишрейну" ("Наша связь"), цель которой заключается в укреплении еврейско-католических связей во всем мире.

"В свете нашего общего религиозного наследия давайте рассматривать настоящее как вызов, который нас объединяет, как стимул к совместным действиям. На наши две религиозные общины возложена задача работать над тем, чтобы сделать мир более братским, бороться с формами неравенства и способствовать большей справедливости", - сказал понтифик.

Он принял в Апостольском дворце лидеров еврейских общин из более чем 50 стран. Они собрались на первое в истории Ватикана заседание Исполнительного комитета Всемирного еврейского конгресса.

Ожидается, что инициатива "Кишрейну" послужит ответом еврейской общины на Декларацию Nostra Aetate Второго Ватиканского Собора, которая в 1965 году модернизировала отношения между Римско-католической церковью и еврейским народом.