



"Понос против РФ": Поплавская возмущена гастролями актера Назарова в Израиле

Уволенный за критику войны в Украине из МХТ имени Чехова российский актер Дмитрий Назаров устроит гастрольный тур по Израилю.



По данным российских СМИ, этим возмутилась российская актриса Яна Поплавская.



В частности, Назаров выступит в шести городах Израиля с концертом "L'Amour-МУР, или Держава набекрень". Билеты в переводе на российскую валюту будут стоить от четырех до шести тысяч рублей.



"Если уж Назаров с Васильевой поехали в тур по Израилю с антироссийским поносом, может, и мне организовать тур по Земле обетованной? Буду читать стихи о Великой Отечественной, о Холокосте, об освобождении Освенцима. О подвиге русского солдата. Интересно, будет спрос? Какие билеты охотнее купят израильтяне", - возмутилась Поплавская.