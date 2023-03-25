



Помолвленные пары могут подать заявку на участие в розыгрыше квартир со скидкой

Земельное управление Израиля подтвердило в четверг, что парам, которые еще не состоят в браке, будет разрешено принимать участие в будущих лотереях со скидкой.



Согласно принятому решению, кандидатами на участие в этих розыгрышах станут помолвленные пары, подавшие заявление о заключении брака или подавшие заявление о намерении заключить брак в течение ближайших трех месяцев. Предъявив свидетельство о праве на участие в розыгрыше, Министерство строительства и жилищного строительства и Земельное управление Израиля позволят им участвовать как “семейная единица”.



Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявило, что помолвленным парам будет разрешено подать заявку при условии, что они уже подали заявление о заключении брака и могут предъявить свидетельство о браке к тому времени, когда они выиграют в лотерее.



До сих пор претендовать на льготную квартиру могли лица, не владеющие имуществом и являющиеся супружескими парами , родителями, беременными женщинами, инвалидами или одинокими людьми старше 35 лет.



Помолвленные пары не могли присоединиться к розыгрышам, им приходилось ждать дня свадьбы. Новое решение было направлено на расширение пула молодых людей, которые только что вступили в брак.



Израиль уже провел четыре розыгрыша и открыта заявка на пятый. Людям, выигравшим в розыгрышах, предоставляются квартиры со скидкой из выбора, основанного на их предпочтениях.



