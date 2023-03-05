



Помолодевшая Алла Пугачева "разрешила весну" в Израиле

Примадонна каждый год "разрешала весну" в первое воскресенье марта. Эту традицию артистка придумала сама и назвала этот день Праздником желтых тюльпанов. У ее замка в деревне Грязь собирались поклонники с букетами цветов, и певица с балкона произносила одну и ту же фразу: "Весну разрешаю". Потом особняк звезды наполнялся близкими друзьями, они вместе праздновали возвращение тепла.



Однако уже второй год загородный дом Аллы Борисовны пустует. Но Примадонна не изменяет традиции и "разрешает весну", находясь в Израиле, где живет вместе с семьей после начала российского вторжения в Украину. Пугачева опубликовала фото, где предстала заметно помолодевшей, и подписала публикацию, сопроводив смайлами в виде желтых ромашек: "С первым воскресением весны!"