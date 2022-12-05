



"Получила плевок": Лайма Вайкуле защитила Аллу Пугачеву

Певица Лайма Вайкуле выступила в защиту коллеги по сцене Аллы Пугачевой, которая подвергается критике со стороны россиян.



Вайкуле дала интервью телеканалу "Дождь" и возмутилась тем, что Пугачеву стали "хейтить" после ее отъезда из России.



"Нет у россиян большей героини, чем Алла Пугачева. Кто сейчас? Эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с лицами такими озверелыми? Они вместе не перевесят Аллу. Она себя отдала этому народу и получила обратно плевок, но не всех, а маленькой злой глупой массы", - подчеркнула Вайкуле.



Певица продолжила: "Мне приходили комментарии: "Россия вас создала, вы заработали денег". Я содержала Советский Союз, уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. А Алла содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить и наша популярность… Я сейчас про себя, Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить".



