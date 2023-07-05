



Получение загранпаспорта Израиля: последние важные новости

Закон о заграничном паспорте граждан Израиля за последние годы менялся несколько раз. Что происходит с законодательством сейчас? Мы попросили прокомментировать ситуацию адвоката Томера Варша — основателя ведущей фирмы в Израиле по вопросам иммиграции и урегулированию статуса в соответствии с международными стандартами DUN’S 100.



В свете последней волны репатриации в Израиль, в Кнессете идет дискуссия по поводу того, что некоторые депутаты называют “паспортной алией”. Среди них есть мнение, что часть репатриантов используют право на получение гражданства только для “удобного” паспорта, не имея намерений реально здесь жить. В первую очередь в этом подозревают репатриантов из РФ, Украины и Беларуси — откуда массово приезжают люди после начала войны. На последнем заседании в Кнессете Томер Варша предложил метод, который с одной стороны не будет ущемлять права репатриантов, а с другой стороны, ответит на запрос государства не позволить получить загранпаспорт (даркон) на 10 лет тем, кто не собирается оставаться в Израиле.







Предлагающиеся изменения в законодательстве, по сути, возвращают практику выдачи лессе-пассе вместо паспорта. “Лессе-пассе” (теудат маавар) - это документ, заменяющий загранпаспорт, который обладает рядом ограничений и меньшим сроком действия. Он раньше выдавался новым репатриантам по прибытию в Израиль вместо даркона. В 2017 году от этой практики решили отказаться как от дискриминационной, и после поправок Одеда Форера (депутат Кнессета от НДИ) у новых репатриантов появилась возможность обратиться за загранпаспортом Израиля, как и у всех полноправных граждане страны.



Сейчас Кнессет пытается отменить поправки Форера, и отказать репатриантам в выдаче первого даркона. Остановит ли это тех, кто хочет просто получить паспорт и уехать? По мнению Томера Варша — нет, не остановит. Зато ущемит в правах подавляющее большинство олимов, которые лишатся права на первый загранпаспорт.



В действующем законодательстве и так заложены методы борьбы с так называемой “паспортной алией”: изъятие даркона, сокращение срока его действия, выдача вместо него “лессе-пассе”. В 2020 году Арие Дери (тогда - министра внутренних дел) изменил практику выдачи паспортов: новому репатрианту все еще выдавали даркон, но сроком всего на год, а потом, в зависимости от того, сколько времени он прожил в стране — на 5 и 10 лет. Если же репатриант уехал из Израиля — он лишался даркона и получал “лессе-пассе”. Тем не менее, в первом заграничном паспорте отказать гражданину было все-таки нельзя.



К сожалению, в рамках предлагающегося законодательства совершенно не учитываются реальные мотивы и личные ситуации людей, которые едут в Израиль. Законодатели боятся, что новые репатрианты получат даркон и уедут. Но в реальности, когда человек прилетает в страну, никто не может точно знать, останется ли он или уедет через год после получения загранпаспорта, а может даже и улетит в тот же день, а потом вернется на ПМЖ. Это можно узнать только постфактум.



На последнем заседании Кнессета Томер Варша предложил решение, которое позволит контролировать выдачу дарконов репатриантам, не ущемляя права израильтян. МВД может сделать систему, подобную Битуах Леуми — институту национального страхования. Если по данным Битуах Леуми человек не находится в Израиле, ему автоматически присылают уведомление с просьбой объяснить ситуацию и скорректировать статус в их системе: учитываются и правила инстанции, и личные причины — командировки, заграничный бизнес, родственники, требующие ухода, образование за рубежом и так далее. У министерства внутренних дел есть все нужные данные и возможности, и если они смогут сделать похожую систему, это позволит отнестись к олимам по-человечески, как к равноправным гражданам государства Израиль.



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