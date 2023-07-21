



Польская армия усилила границу из-за присутствия в Беларуси ЧВК "Вагнер"

В Польше воинские подразделения будут переброшены на восток страны из-за присутствия в Беларуси наемников из ЧВК "Вагнер".



Такое решение принял Комитет по безопасности Польши, передает польское государственное информационное агентство PAP.



Напомним, что в среду, 19 июля, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин приветствовал наемников в Беларуси. На видео, опубликованном в телеграм-каналах, Пригожин обратился к своим боевикам, сказав, что ЧВК пока что не будет принимать участия в войне в Украине. Вместо этого, по словам Пригожина, "вагнеровцы" должны готовиться к проведению операций в Африке и проводить совместные учения с белорусской армией.



В четверг, 20 июля, Министерство обороны Беларуси заявило, что наемники из ЧВК "Вагнер" начали совместные учения с белорусским спецназом на военном полигоне всего в нескольких километрах от границы с Польшей, входящей в состав НАТО.



"Обучение или совместные учения белорусской армии и ЧВК "Вагнер", несомненно, являются провокацией. Комитет проанализировал возможные угрозы, такие как дислокация подразделений "Вагнера". Поэтому министр национальной обороны, председатель комитета Мариуш Блащак принял решение о перемещении наших воинских формирований с запада на восток Польши", - заявил секретарь Комитета безопасности Польши Збигнев Гофман.



Люди, живущие недалеко от границы Польши с Беларусью, сообщили 20 июля о звуках стрельбы и шуме от вертолетов вскоре после начала совместных учений наемников из ЧВК "Вагнер" и белорусских спецназовцев, сообщает Голос Америки. Это вызвало опасения относительно того, что война в Украине может перекинуться на польскую территорию.



Глава польского министерства обороны заявил ранее о переброске на восток страны более 1000 военнослужащих. Кроме того, для усиления безопасности на границе с Беларусью в эти районы направят 500 полицейских.



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