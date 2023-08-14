



Польша закупит у Южной Кореи тысячу танков

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские вооруженные силы закупят 1 тысячу танков у Южной Кореи.



"Министерство национальной обороны уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками. Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2", - отметил глава Минобороны Польши.



"У нас уже есть исполнительный контракт на поставку 180 машин, которые будут поставлены в Польшу до 2025 года. Первые из них уже стоят на вооружении нашей армии. Следующий шаг - приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка", - цитирует министра агентство PAP.



По его словам, для этой цели был создан польско-южнокорейский оружейный консорциум, в состав которого вошли польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa, предприятие Wojskowe Zaklady Motoryzacyjne и южнокорейская компания Hyundai Rotem Company.



"Мы стремимся к максимальному вовлечению польской оборонной промышленности. Планируем, что первые K2PL поступят в нашу армию уже в 2026 году. Эти танки вместе с американскими Abrams составят костяк наших бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Это эпохальное усиление нашего оборонного потенциала. Мы строим самую сильную сухопутную армию в Европе", - заявил глава Минобороны Польши.



Стоит отметить, что ранее министр обороны заявил о создании военной группы для проведения операции Rengaw вблизи польско-белорусской границы.



"Я решил создать военную оперативную группу для проведения операции Rengaw недалеко от границы с Беларусью. Целью операции является подготовка Войска Польского в Подлясском воеводстве вблизи границы, а также создание резервов в случае ухудшения ситуации", – подчеркнул Блащак.



Министр также добавил, что целью операции является сдерживание и неотложная реакция на угрозу безопасности в случае необходимости. Он также оценил текущую ситуацию на границе с Беларусью как вызывающую тревогу.



"Мы наблюдаем длительное давление на польскую границу, попытки нелегального пересечения границы мигрантами, которых поощряет белорусский режим. Несомненно, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем. Эта акция направлена против Польши в целях дестабилизации нашей страны", - подчеркнул Блащак.



Кроме того, министр обороны также напомнил, что под командованием погранвойск проводится операция Gryf, целью которой является закрытие границы с Беларусью. Планируется, что в ней примут участие до 4 тыс. солдат польской армии.