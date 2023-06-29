



Польша усиливает границу из-за переброски ЧВК "Вагнер" в Беларусь

Польша усиливает оборону восточной границы в ответ на перемещение наемников ЧВК "Вагнер" на территорию Беларуси, заявил вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский после заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.



"Мы имеем, по крайней мере, потенциально, новую ситуацию в Беларуси из-за присутствия там группы "Вагнера". Исходя из информации, которой мы располагаем на данный момент, можно считать, что это будет около 8 тыс. солдат. Это элемент, который опасен для Украины... Он потенциально опасен и для Литвы и может быть опасен для нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор. Поэтому были приняты решения, касающиеся укрепления нашей обороны на восточной границе", - цитирует Качиньского Wprost.



По его словам, речь идет о специальных и постоянных мерах.



"Укрепление касается как увеличения сил, которые будут постоянно там находиться, так и увеличения количества различных препятствий и укреплений, которые должны защитить нашу границу в случае нападения", - сказал вице-премьер.



"Конечно, такой уверенности нет, но политика безопасности по своей природе ориентирована на самые мрачные сценарии. И руководствуясь этим принципом, мы должны были принять такого рода решения", - подчеркнул он.



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