



Польша достраивает электронный барьер: вся граница с РФ под полным контролем

В конце сентября на польско-российской границе будет достроен электронный барьер, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.



"На рубеже сентября и октября, то есть очень скоро, мы будем сдавать в эксплуатацию электронный барьер на границе с Россией вокруг всего Кёнигсбергского округа", - отметил Каминьский в эфире польского общественного телевидения TVP1.



По словам глава МВД, это будет означать введение "полного мониторинга по всей границе с Россией".



Как уточняет TVP1, строительство электронного барьера на границе с Кёнигсбергской областью РФ началось в апреле. Это будет система, состоящая из более чем 3 тыс. камер и 200 км кабелей обнаружения, установленных примерно на 199 км от Центра наблюдения в штаб-квартире Варминско-Мазурского пограничного отделения в Кентшине. Инвестиционная стоимость составляет более 373 млн злотых.