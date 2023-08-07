



Половина всех мыслей – о воде: Как живут люди рядом с Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня была разрушена плотина Каховской ГЭС. В результате неконтролируемого сброса воды многие населенные пункты ниже по течению Днепра оказались затоплены, десятки человек погибли, а Каховское водохранилище стремительно обмелело.



Журналист “Украинской правды” Вадим Петрасюк побывал в нескольких городах и селах, расположенных рядом с водохранилищем, и рассказал о том, как изменилась жизнь местных жителей после прорыва плотины.



Никопольская агломерация, расположенная на берегу Каховского водохранилища, включает в себя Никополь, Марганец и Покров, а также близлежащие села. До начала полномасштабного вторжения России здесь проживали около 300 тысяч человек, а в Никополе – ее административном центре – больше 100 тысяч. Сейчас в городе осталось около половины жителей.



Разрушение плотины Каховской ГЭС радикально изменило жизнь в Никопольской агломерации. Сейчас здесь трудно встретить человека, который бы не нес в руках пустую или наполненную емкость для воды, поскольку воду города и села получали из Каховского водохранилища.



“Когда произошел подрыв ГЭС, мы каждый день ходили на берег – прощались с морем. Без моря жизнь сразу стала какой-то не нашей, не настоящей. А вода в кране? Мы о ней не задумывались: есть и есть. Теперь половина всех мыслей – о воде. Идем за ней, как на работу”, – рассказала изданию местная жительница.

Сейчас питьевую и техническую воду в Никопольскую агломерацию привозят в автоцистернах, пожарных машинах и грузовых автомобилях, в которых установили специальные емкости. При этом даже за технической водой нередко образуются большие очереди.



Жители используют воду предельно экономно.



“Сначала моем овощи, потом этой водой моем пол или посуду, поливаем цветы, а оставшееся собираем в отдельное ведро в туалете, чтобы сливать”, – рассказывают жители. По их словам, они тратят около 20-30 литров в день.



“Куда как труднее нашим соседям. У них маленькие дети, а значит, идет больше воды. И стирать им приходится почти каждый день. А стирка – это теперь целый проект”, – добавляют они, отметив, что в городе появились мастера, которые переделывают автоматические стиральные машины под ручной режим.



Больше всего обмеление Каховского водохранилища сказалось на фермерах Никопольского района – одного из крупнейших в Днепропетровской области производителей овощных и садовых культур. Жители для полива бурят скважины, но грунтовые воды в этом районе содержат много солей, и такая вода пригодна только для кратковременного полива.



“Коллективно село мыслит так: в этом году, даст бог, скважинами почву окончательно не испортим, а там что-нибудь придумается”, – пишет издание.