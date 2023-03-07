



Половина россиян осуждают относится уехавших из страны – опрос

Половина (51%) россиян негативно или с осуждением относится к соотечественникам, уехавшим из страны из-за начала массовой мобилизации. Об этом свидетельствуют данные опроса “Левада-центра”.



Положительно или “с пониманием” к таким людям в целом относятся лишь 10% опрошенных. Среди тех, у кого два-три года назад за границу эмигрировали родственники или близкие, с пониманием к уехавшим из-за мобилизации относятся 28% респондентов, с осуждением – 31%, нейтрально – 40%.



Также около половины россиян (52%) осуждают знаменитостей, уехавших после начала войны. Еще 41% относятся нейтрально, лишь 5% – “с пониманием”.

Высказываемые депутатами и чиновниками предложения лишать собственности людей, которые из-за границы публично критикуют российское руководство, полностью или частично поддерживают 49% респондентов.



В целом к людям, которые уезжают жить за границу, с осуждением относятся 25% россиян по сравнению с 2018 годом, когда таких было лишь 14%.

Ответы на все упомянутые вопросы прямо коррелируют с возрастом респондентов – чем они старше, тем более негативно настроены по отношению к уехавшим.



В течение нескольких недель после начала мобилизации осенью 2022 года Россию покинули, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до миллиона человек.