



Половина израильских подростков страдает от депрессии и тревоги

7 июня был опубликован отчет ассоциации "Элам" для молодежи из группы риска. По мнению его авторов, эмоциональное состояние молодежи, которое значительно ухудшилось в период эпидемии коронавируса, по-прежнему не улучшается.



Отчет был представлен президенту Ицхаку Герцогу. Он рисует тревожную картину, в которой пятая часть опрошенных сообщила в "Элам" о мыслях о причинении себе вреда и суициде. Данные также показывают, что 44 процента молодых людей, обратившихся в "Элам", постоянно испытывают тревогу и депрессию, а также чувство уныния и отстраненности от всех структур, к которым они принадлежат, включая школу и социальные сети. В сетях, как следует из отчета, 8 процентов подростков в течение года испытывали различные проблемы, такие как бойкот, воздействие оскорбительного контента, а также обмен изображениями и видео сексуального характера.



Кроме того, 18 процентов подростков сообщили о сексуальном насилии, которому они подверглись за последний год. В некоторых случаях, как показывают данные, речь идет о длительной травме, которую они испытывают с раннего возраста, дома или в ближайшем окружении. Данные также показывают, что 26 процентов из них за последний год пережили насилие на улице, а 20 процентов сообщили о насилии, которое они пережили дома.



Расстройства пищевого поведения распространены среди 9 процентов респондентов, а 19 процентов молодых людей сообщили, что проходят психотерапевтическое или психиатрическое клиническое эмоциональное лечение. Кроме того, данные свидетельствуют о частом употреблении наркотических веществ и алкоголя: не менее 58 процентов молодых людей сообщили об употреблении алкоголя, а 40 процентов - наркотиков. Эти вещества, по их словам, употребляются на улице, во дворах жилых кварталов, в парках, на квартирах и на дискотеках.