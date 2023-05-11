



“Полный абзац”: Алла Пугачева хочет вернуться в Россию

Печальное событие заставило Аллу Пугачеву приехать в Россию, умер ее близкий друг модельер Валентин Юдашкин. Но, как утверждают ведущие YouTube-шоу “Полный абзац”, звезда давно хотела приехать в Москву.



Алла Пугачева уже несколько дней находится в Москве. Прилетела она за несколько дней до похорон Юдашкина, посетила прощальную церемонию, где пообщалась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, который выразил ей свое почтение и поцеловал руку.



Многие расценили это как знак, что певица может вернуться обратно. Пока что официально об этом не объявлено, но такие слухи имеют место, утверждают авторы программы.



“Говорят, что Пугачевой не очень комфортно жить в жарком израильском климате, плюс есть проблемы у детей, да и тоска по родине одолевает”, – заявили ведущие “Полного абзаца”.