



Полмиллиона долларов: Американец выиграл второй джекпот в году

Житель Мичигана, который любит играть в онлайн-лотереи, выиграл приз в размере 573 617 долларов в розыгрыше BIG CA$H Second Chance, что стало вторым джекпотом, сорванным им в этом году.



Житель округа Макомб рассказал представителям лотереи Мичигана, что ему нравится играть в онлайн-игры BIG CA$H, потому что дают ему шанс выиграть прогрессивные джекпоты в розыгрышах джекпота BIG CA$H Second Chance.



Мечты везунчика сбылись в феврале, когда он получил 261 935 долларов наличными, но в июле он обнаружил, что его удача приготовила еще больший сюрприз в размере 573 617 долларов.



“Когда я выиграл в начале этого года, это было огромным сюрпризом, но еще большим сюрпризом стало то, что я выиграл во второй раз”, – сказал победитель.



“Я никогда не ожидал, что выиграю, и победа дважды была таким благословением. Возможность вложить эти деньги на пенсию означает, что я могу перестать оаботать раньше, чем планировал, и провести время со своей семьей”.