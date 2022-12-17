



Полину Гагарину публично унизил близкий человек

Так, поэт и композитор Геннадий Дудин, который несколько лет сотрудничал с Полиной Гагариной и написал её популярные хиты - «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Меланхолия» и «Выше головы», неожиданно отказался от дальнейшей работы с Гагариной.



- Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее… Слава богу! - заявил Дудин в соцсетях.



Впрочем, уже на следующий день автор сменил тон: мол, предыдущий пост был слишком эмоциональным и вообще не предназначен для чужих глаз.



- Кажется, я натворил дел. Я никак не могу привыкнуть к тому, что мои сторис могут стать предметом обсуждений. Мне не стоило вчера позволять себе лишнего. Я тут не прав, - признался автор. - Только в любви может рождаться нечто выдающееся. Но так бывает, что любовь проходит. И ничего с этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать во имя движения вперёд. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которые не поняли друг друга...



Сама певица это публичное унижение не комментирует. Да и композитор о причинах конфликта не распространяется. Известно лишь, что у Гагариной и её автора были неоднозначные отношения.



