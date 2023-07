Полиция выдала ордер на обыск по делу об убийстве легендарного рэпера

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на обыск в связи с убийством американского рэпера Тупака Шакура в 1996 году, сообщает Belfast Telegraph.



Столичное управление полиции Лас-Вегаса (LVPD) заявило, что ордер был вручен в понедельник, 17 июля, в рамках “продолжающегося” расследования убийства.



Один из самых влиятельных рэп-исполнителей всех времен, Шакур был застрелен в возрасте 25 лет в Лас-Вегасе, штат Невада.



Хотя его карьера длилась всего пять лет, он остается одним из самых популярных артистов своего поколения: по всему миру продано более 75 миллионов пластинок.



“17 июля 2023 года в Хендерсоне, штат Невада, был выдан ордер на обыск в рамках продолжающегося расследования убийства Тупака Шакура”, — сказал представитель полицейского департамента в заявлении, переданном информационному агентству PA.



“На данный момент у нас не будет дальнейших комментариев”, - добавил он.

По этому делу не было произведено никаких арестов, хотя полиция Лас-Вегаса ранее заявляла, что расследование быстро застопорилось, отчасти из-за того, что свидетели отказались сотрудничать.

Смерть Шакура наступила на фоне его вражды с соперником по рэпу Бигги Смоллсом, который был смертельно ранен шесть месяцев спустя, в марте 1997 года.

Оба рэпера были вовлечены в соперничество между Восточным и Западным побережьем, которое во многом определяло хип-хоп сцену в середине 1990-х.

Вражда разгорелась после того, как Шакур был тяжело ранен в очередной перестрелке во время ограбления в холле отеля в центре Манхэттена.



Шакур открыто обвинил Смоллса и Шона “Дидди” Комбса в том, что они заранее знали о стрельбе, что оба отрицали.



Шакур известен такими хитами, как Ambitionz Az A Ridah и California Love.



Его сингл All Eyez On Me 1996 года, и коллекция Greatest Hits были сертифицированы Diamond, превысив отметку в 10 миллионов продаж и сделав их одними из самых продаваемых альбомов всех времен.



В прошлом месяце Шакур был удостоен посмертной звезды на Аллее славы в Голливуде в Лос-Анджелесе.



Рэпер также добился успеха и признания критиков как актер, снявшись в нескольких фильмах.