



Полиция в шоке: остановлено авто, за рулем которого была собака

В Словакии полиция остановила автомобиль, которым мчал по деревне к северо-востоку от Братиславы с бешеной скоростью.



Удивлению правоохранителей не было предела, когда они увидели, что за рулем сидит пес.



Владелец автомобиля в возрасте 31 год при задержании сказал, что его питомец просто запрыгнул на переднее сиденье и мешал ему управлять транспортным средством.



Тем не менее, на камерах дорожного движения полицейские не заметили никаких свидетельств резких движений на переднем сидении. В итоге, водителя оштрафовали, однако остается неясным, то ли за превышение скорости, то ли за несоблюдение правил перевоза домашних животных.

