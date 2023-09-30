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Полиция в шоке: остановлено авто, за рулем которого была собака
30.09.2023 17:33 Алина Груднева

Полиция в шоке: остановлено авто, за рулем которого была собака

В Словакии полиция остановила автомобиль, которым мчал по деревне к северо-востоку от Братиславы с бешеной скоростью.

Удивлению правоохранителей не было предела, когда они увидели, что за рулем сидит пес.

Владелец автомобиля в возрасте 31 год при задержании сказал, что его питомец просто запрыгнул на переднее сиденье и мешал ему управлять транспортным средством.

Тем не менее, на камерах дорожного движения полицейские не заметили никаких свидетельств резких движений на переднем сидении. В итоге, водителя оштрафовали, однако остается неясным, то ли за превышение скорости, то ли за несоблюдение правил перевоза домашних животных.
 

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