Полиция в шоке: остановлено авто, за рулем которого была собака
В Словакии полиция остановила автомобиль, которым мчал по деревне к северо-востоку от Братиславы с бешеной скоростью.
Удивлению правоохранителей не было предела, когда они увидели, что за рулем сидит пес.
Владелец автомобиля в возрасте 31 год при задержании сказал, что его питомец просто запрыгнул на переднее сиденье и мешал ему управлять транспортным средством.
Тем не менее, на камерах дорожного движения полицейские не заметили никаких свидетельств резких движений на переднем сидении. В итоге, водителя оштрафовали, однако остается неясным, то ли за превышение скорости, то ли за несоблюдение правил перевоза домашних животных.
Slovak dog drives a car 🤣😎🇸🇰🐶🚙 #slovakia #dog #animal #car #drive pic.twitter.com/rDY3vuBIiD— nagi.eth (@Nagivast) September 29, 2023