



Полиция США будет использовать роботов-убийц

Власти Сан-Франциско проголосовали за то, чтобы разрешить городской полиции использовать потенциально смертоносных роботов с дистанционным управлением, но с оговоркой – это допустимо лишь в чрезвычайных ситуациях.



В полицейском управлении Сан-Франциско заявили, что служители правопорядка в будущем смогут использовать роботов, оснащенных взрывными устройствами, боеприпасами, "чтобы дезориентировать вооруженных преступников или подозреваемых", если в конкретной ситуации нужно будет пойти на крайние меры.



Роботы будут использоваться только в экстремальных ситуациях, чтобы спасти или предотвратить гибель невинных людей, отмечается в заявлении. Кроме того, далеко не все высокопоставленные офицеры будут иметь возможность санкционировать применение вооруженных роботов.



Полицейское управление Сан-Франциско в настоящее время владеет 17-ю роботами. До сих пор машины ни разу не использовались для нападения на кого-либо, а применялись для обезвреживания потенциальных взрывных устройств или наблюдения за конкретными опасными участками.



Новое предложение расширит возможности полицейских, которые должны будут управлять машинами, предварительно оценив ситуацию и просчитав риски.