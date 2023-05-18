



Полиция рекомендует закрыть магазины в мусульманском квартале Иерусалима

Полиция просит владельцев магазинов в мусульманском квартале Старого города закрыться, формулируя это как рекомендацию, а не приказ.



Владелец магазина Шади Хатиб говорит, что он планирует держать свой киоск с соками открытым немного дольше, чтобы получить больше дохода.



“Пришел полицейский и сказал нам закрыться”, – говорит Хатиб. “Мы делаем соки не для того, чтобы создавать вам проблемы”.



“Но они не выплачивают мне компенсацию”, – говорит уроженец Восточного Иерусалима.



Азиз Раджби, владелец кофейни в Старом городе, тоже планирует оставить заведение открытым, если не будет насилия во время Марша.