



Полиция перекрыла дороги на юге из-за инцидента на египетской границе

Полиция в субботу перекрыла пути движения на юге страны и находится в состоянии боевой готовности в связи с инцидентом безопасности и перестрелкой на израильско-египетской границе, в ходе которой были убиты трое солдат ЦАХАЛа.



Это маршруты, которые будут быть заблокированы: Маршрут 241 на перекрестке Урим, Маршрут 232 на перекрестке Маген, Маршрут 234 на перекрестке Цалим на дороге 40: На перекрестках Шуроим, Талалим, Навот-Ховав и Негев, шоссе 25 к западу от Нетивота, шоссе 232 на Ворота Негева, шоссе 90 у северного контрольно-пропускного пункта и шоссе 12.

