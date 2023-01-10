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Полиция перекроет дороги в районе Лода и Ришон-ле-Циона
10.01.2023 21:53 Алина Груднева

Полиция перекроет дороги в районе Лода и Ришон-ле-Циона

В ночь на 11 января полиция перекроет дороги возле Лода и Ришон-ле-Циона из-за ремонтных работ.

Об этом сообщает Ynet.

В частности, для движения транспорта в двух направлениях перекроют участок шоссе №46 возле Лода. Там нельзя будет проехать с 22:00 до 05:00 следующего дня. Полиция перенаправит движение на шоссе №40.

В 23:00 будет перекрыто шоссе №431 возле Ришон-ле-Циона, ведущее на восток. Транспорт перенаправят на шоссе №44 до 05:00 утра.
 

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