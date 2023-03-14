



Полицейские под прикрытием были в толпе демонстрантов в Тель-Авиве и Иерусалиме

Полицейские под прикрытием выдавали себя за протестующих на митингах против судебной реформы в Тель-Авиве и Иерусалиме, чтобы собрать информацию об участниках демонстраций, сообщила во вторник газета Haaretz.



Массовые протесты против противоречивых планов правительства по пересмотру судебной системы и ослаблению ее полномочий, чтобы действовать в качестве сдерживающего фактора против политического руководства, продолжаются уже 10 недель.



Согласно отчету Haaretz, тайные агенты передают информацию о протестующих в режиме реального времени, а не просто наблюдают.



Неназванный источник в полиции сообщил изданию, что полицейские находились в толпе, чтобы оценивать настроение собравшихся, а также защищать их от нападения.



Несмотря на то, что по всей стране имели место многочисленные случаи насилия в отношении протестующих, не было сообщений о том, что они были сорваны или явно доведены до логического завершения полицейским под прикрытием, внедренным в толпу демонстрантов.



В сообщении Haaretz говорится, что протестующие на прошлой неделе в Иерусалиме заметили среди них офицера под прикрытием, несущего национальный флаг, символ протестного движения.



Полицейский был на акции протеста ранее в тот же день, явно идентифицированный как офицер, прежде чем присутствовать на второй акции протеста, якобы пытаясь слиться с толпой.



В сообщении говорится, что толпа в Тель-Авиве на акции протеста на прошлой неделе также опознала того, кого они считали "внедренным" полицейским.



В обоих случаях предполагаемые сотрудники полиции, по-видимому, отказались представиться, когда им был брошен вызов — в соответствии с полицейскими процедурами сотруднику разрешается сохранять свою анонимность, если существует риск для безопасности или если обнаружение себя может повлиять на их шансы на арест.

שוטרים סמויים שמתחזים למפגינים במחאה נגד ההפיכה המשטרית היא תופעה פסולה.

כך למשל זוהה בלש ממחוז ירושלים ע"י מפגינים. בבוקר היה במחאה מול קהלת עם כובע משטרה והופ, בצהריים כבר עם דגל בצעדה. כשהוריד את המעיל, התגלה מכשיר הקשר והלך להסתחבק עם חבריו לבילוש pic.twitter.com/zaeJIpR3Or — Josh Breiner (@JoshBreiner) March 13, 2023

Отвечая на вопрос Haaretz о комментариях, израильская полиция заявила, что она использует как явных, так и тайных сотрудников для борьбы с преступностью, соблюдения закона и поддержания общественного порядка.Однако Анн Суциу из Ассоциации за гражданские права в Израиле заявила газете, что практика использования полицейских под прикрытием не подходит для ненасильственных митингов, в ходе которых между протестующими и полицией происходили лишь отдельные драки, причем обе стороны обвиняли в друг друга в подстрекательстве.Однако в целом враждебность между протестующими и полицией на местах была незначительной — в то время как одни скандировали на протестах уничижительные слоганы об ультранационалистическом министре национальной безопасности, другие называли действующих офицеров "братьями", а некоторые демонстранты раздавали цветы полицейским.