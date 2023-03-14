Полицейские под прикрытием были в толпе демонстрантов в Тель-Авиве и Иерусалиме
Полицейские под прикрытием выдавали себя за протестующих на митингах против судебной реформы в Тель-Авиве и Иерусалиме, чтобы собрать информацию об участниках демонстраций, сообщила во вторник газета Haaretz.
Массовые протесты против противоречивых планов правительства по пересмотру судебной системы и ослаблению ее полномочий, чтобы действовать в качестве сдерживающего фактора против политического руководства, продолжаются уже 10 недель.
Согласно отчету Haaretz, тайные агенты передают информацию о протестующих в режиме реального времени, а не просто наблюдают.
Неназванный источник в полиции сообщил изданию, что полицейские находились в толпе, чтобы оценивать настроение собравшихся, а также защищать их от нападения.
Несмотря на то, что по всей стране имели место многочисленные случаи насилия в отношении протестующих, не было сообщений о том, что они были сорваны или явно доведены до логического завершения полицейским под прикрытием, внедренным в толпу демонстрантов.
В сообщении Haaretz говорится, что протестующие на прошлой неделе в Иерусалиме заметили среди них офицера под прикрытием, несущего национальный флаг, символ протестного движения.
Полицейский был на акции протеста ранее в тот же день, явно идентифицированный как офицер, прежде чем присутствовать на второй акции протеста, якобы пытаясь слиться с толпой.
В сообщении говорится, что толпа в Тель-Авиве на акции протеста на прошлой неделе также опознала того, кого они считали "внедренным" полицейским.
В обоих случаях предполагаемые сотрудники полиции, по-видимому, отказались представиться, когда им был брошен вызов — в соответствии с полицейскими процедурами сотруднику разрешается сохранять свою анонимность, если существует риск для безопасности или если обнаружение себя может повлиять на их шансы на арест.
Отвечая на вопрос Haaretz о комментариях, израильская полиция заявила, что она использует как явных, так и тайных сотрудников для борьбы с преступностью, соблюдения закона и поддержания общественного порядка.
Однако Анн Суциу из Ассоциации за гражданские права в Израиле заявила газете, что практика использования полицейских под прикрытием не подходит для ненасильственных митингов, в ходе которых между протестующими и полицией происходили лишь отдельные драки, причем обе стороны обвиняли в друг друга в подстрекательстве.
Однако в целом враждебность между протестующими и полицией на местах была незначительной — в то время как одни скандировали на протестах уничижительные слоганы об ультранационалистическом министре национальной безопасности, другие называли действующих офицеров "братьями", а некоторые демонстранты раздавали цветы полицейским.