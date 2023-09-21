



Полезное занятие в праздники: как с помощью прогулки улучшить качество жизни

Дни осенних праздников мы можем провести с пользой для здоровья – в долгих прогулках. Ходьба положительно влияет на сердечно сосудистую систему, повышает тонус мышц, нормализует артериальное давление. Для того, чтобы обычная прогулка улучшала качество жизни, физиотерапевтами и биомеханиками Лондонского университета была создана обувь-тренажер для полезной ходьбы FitFlop. А теперь – подробнее о правильной и полезной ходьбе.



Почему ходить необходимо?



Спортивная ходьба – одно из самых полезных и универсальных физических упражнений. Ходьбой может заниматься каждый, она положительно влияет на сердечно сосудистую систему, повышает тонус мышц брюшного пресса, ягодичных и икроножных мышц, улучшает артериальное давление, регулирует уровень глюкозы в крови, улучшает состояние сосудов и суставов, омолаживает организм, создает подтянутую фигуру, а также оказывает благотворное воздействие на психическое здоровье человека. И главное – заняться ею можно в любой момент, для этого совершенно не нужна специальная подготовка или особый настрой.







Как правильно ходить?



Спортивной ходьбой можно заниматься в любое удобное время. Темп ходьбы должен быть нарастающим, при этом важно соблюдать правильную осанку: втянуть живот и расправить плечи.



Для ускорения нужно увеличить количество шагов, а не их длину. Сами шаги должны быть с пятки на носок, а передней частью стопы отталкивать с силой. Сбавлять скорость следует постепенно, и последние пять минут тренировки идти медленно, делая глубокие вдохи и выдохи.



В чем правильно ходить?



Чтобы ходьба улучшала качество жизни, стоит выбрать специально созданную физиотерапевтами и биомеханиками Лондонского университета обувь-тренажер FitFlop.



При ходьбе в FitFlop мышцы работают гораздо активнее, чем в обычной обуви. Благодаря особой технологии подошвы, выравнивается осанка, возвращаясь к естественности, что улучшает самочувствие и нейтрализует проблемы, связанные со спиной и с болями в ногах.



При этом формируется правильная походка, так как появляется комплексная нагрузка на мышцы, которые "недополучают" нагрузку при ходьбе в обычной обуви. Кроме того, физиотерапевты рекомендуют эту обувь людям, восстанавливающимся после операций или травм – эта обувь снимает нагрузку с позвоночника, расслабляя его и перенося нагрузку на мышцы, которым она полезна.



Эффективность обуви заключается в новейшей технологии, которая имитирует природный способ ходьбы – босиком по мягкой земле. Особое удобство «фитфлопов» сделает прогулку не только здоровой, но и очень приятной.







Какую модель выбрать для правильной ходьбы?



Новая коллекция сникеров и кроссовок FitFlop только что поступила в магазины Израиля. Вы можете выбрать кроссовки из качественной кожи или из высокотехнологичного трикотажа.



Новые трикотажные модели изготовлены из специального двухслойного эластичного трикотажа, сочетающего в себе зоны с высокой воздухопроницаемостью и дополнительную поддержку по бокам и по своду стопы, эту обувь легко надевать и снимать. Полупрозрачные детали по канту кроссовка защищают от брызг, что особенно важно осенью.



Межподошва Neodynamic — это легкая амортизация с высоким отскоком, смягчающая удары, с пружинистой центральной карбоновой пластиной, которая будто толкает нас вперед и сглаживает движение от пятки к носку, контурные стельки - для поддержки свода стопы и распределения давления. Подошва расширяется в передней части стопы для устойчивости, а контур пятки помогает фиксировать стопу.







В новой коллекции есть также и кожаные модели, которые сочетают в себе спортивную эстетику кроссовок с современной стильной массивной (но легкой) подошвой.



Эта версия выполнена из гладкой высококачественной кожи, иногда - с замшевыми вставками на пятке и носке. С воздухопроницаемыми отверстиями спереди и мягкой набивкой по всей длине (толще всего она там, где больше всего нужна: на язычке и пятке). Эти модели также заключают в себе все достоинства подошвы обуви бренда.







Где можно купить «фитфлопы»?



В Израиле приобрести оригинальную обувь FitFlop можно в торговых сетях "Originals", "а-Лев а-Кахоль", а также в модных бутиках по всей стране.

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