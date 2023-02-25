



Поклонники обеспокоены появлением шрама на лице Пугачевой

Недавно Лайма Вайкуле дала концерт в Израиле. Публика рукоплескала не только певице, но и некоторым из гостей. В зрительном зале в первом ряду сидели Алла Пугачева и Максим Галкин. После переезда в Израиль Примадонна старается не пропускать ни одного выступления, где звучат песни на русском языке, сообщает портал Woman.ru



Алла Пугачева пришла на концерт Лаймы Вайкуле без солнцезащитных очков. Поклонников обеспокоило появление у нее на лице отека под левым глазом. Певицу успели запечатлеть с разных ракурсов, что позволило рассмотреть изменившееся лицо. Появились версии, что Пугачева сделала пластику.



Пластический хирург Александр Вдовин просмотрел фото Пугачевой и предположил, что заметное образование под левым глазом вовсе не шрам от пластической операции.



"Это не шрам. Скорее всего, мы видим последствие проведения косметологических процедур. Возможно она прибегла к аппаратным методикам или сделала трансконъюнктивально нижнюю блефаропластику. Во втором случае, с помощью прокола ей вытащили жировые отложения в данной области, а теперь идет заживление", — считает Вдовин.



"По фото судить не просто, возможно искажение. На снимке видно, что кожа под глазами сильно растянута, это тоже свидетельствует об отеке после процедур. Ну и еще один возможный вариант — отеки могли появиться из-за проблем с почками", — заключил пластический хирург.