



Поклонник Алины Кабаевой вышел из тени

Алина Кабаева очень редко появляется на мероприятиях и практически не дает интервью. Из-за этого внимание к ее персоне возрастает с каждым днем. Ей приписывали романы с разными влиятельными ухажерами и тайными покровителями.



На днях ее тайный воздыхатель вышел из тени. Как стало известно, шоумена зовут Андрей Фомин. По его оценке, Кабаева переплюнула даже супермодель Наталью Водянову и дизайнера Дарью Жукову. Также по его словам, значимость олимпийской чемпионки бесценна и не сравнима ни с чем.



Напомним, ранее Алина Кабаева открыла творческий фестиваль в Сочи. Вместе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером она объявила о старте соревнований. Россияне заявили, что спортсменка прекрасно выглядит и дает пример для подражания другим.

