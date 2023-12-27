



Показан новый портрет короля Чарльза III

Представлен новогодний портрет короля Великобритании Чарльза III.



Букингемский дворец обнародовал его в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Портрет короля был сделан во время его рождественского видеообращении к народу.



"Центральная комната выходит на балкон Букингемского дворца с видом на Мемориал Виктории и торговый центр, где толпа собиралась отметить коронацию", - сказано в сообщении.



Король позировал на фоне елки, которая была украшена "натуральными и экологически чистыми" игрушками, бумагой, которая будет отправлена на переработку, сушеными апельсинами. Саму же рождественскую красавицу после должны пересадить.