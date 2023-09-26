



Пока все непросто: Внучка Шукшиной рассказала о состоянии бабушки после инсульта

Лидия Федосеева-Шукшина отметила свой 85-й день рождения. Актриса только недавно вернулась домой, ей предстоит восстановиться после тяжелого недуга.



Сегодня об актрисе заботится ее дочь Ольга, помощь ей оказывает сиделка. Остальные родственники остаются на связи с бабушкой. Актриса признается, что ее основной задачей является поправить здоровье и, насколько это возможно, обходиться без посторонней помощи.



Серьезные проблемы со здоровьем у Лидии Николаевны начались еще весной, тогда врачи полагали, что у нее случился инсульт, но самые худшие диагнозы не подтвердились. Однако уже в июне 2023 года актриса была госпитализирована вновь.



“Было принято решение обратиться к неврологу, после которого меня сразу забрали в реанимацию в институт Склифосовского, дальше я почти ничего не помню – с помощью дочери сейчас мы потихоньку восстанавливаем события”, – рассказала Федосеева-Шукшина.



Теперь актрису стараются не волновать, чтобы лишний раз не провоцировать проблемы. Но справиться с ее властным характером очень непросто.

“У нее все хорошо, насколько это возможно после больницы. Восстанавливается. Она же после реабилитации, поэтому пока все непросто. Главное, чтобы здоровье поправилось”, – говорит внучка актрисы Анна Шукшина (дочь Марии Шукшиной).



Отношения между бабушкой и внучкой тоже долгое время были натянутыми. Причиной стала доля в квартире, которую актриса подарила внучке. В ней в свое время она жила со своим мужем, режиссером Василием Шукшиным, и просила сохранить квартиру как семейную память, но Анна продала свою долю.



С тех прошло почти три года и только недавно отношения бабушки и внучки несколько стабилизировались. Анна созванивается с бабушкой “пару раз в неделю, обычно по вечерам, после работы”.

