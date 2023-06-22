



Поиски подлодки в Атланте, направлявшейся к "Титанику": цена погружения

Членам миссии, направившейся к "Титанику" на пропавшей частной подлодке в Атлантике, путешествие стоило по 250 тысяч долларов.



По данным западных СМИ, в стоимость услуги OceanGate Expeditions входит погружение в батискафе к месту затопления знаменитого корабля.



Журналисты выяснили подробности о том, что находится на борту подводного судна, который в длину представляет собой всего 6,7 м, а в ширину - 2,5 м. Уточняется, что на борту нет сидящих мест и каких-либо "эксклюзивных" удобств.



Внутри подлодки есть единственный иллюминатор, а запас кислорода, как сообщалось ранее, рассчитан на 96 часов плавания.



По последним данным, кислорода внутри подводного судна остаться уже не должно, тем не менее, поисково-спасательная операция продолжается.

