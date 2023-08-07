



Похороны Шинейд О'Коннор: фанатов пригласили попрощаться

Семья скончавшейся в возрасте 56 лет ирландской певицы Шинейд О'Коннор поделилась планами похорон, которые, как они надеются, дадут поклонникам шанс попрощаться со звездой.



Похороны О'Коннор должны состояться во вторник, и людей пригласили прийти на набережную, где она жила в графстве Уиклоу, для "последнего прощания".



Делясь подробностями похорон звезды сегодня, семья Шинейд сказала, что кортеж должен проехать вдоль набережной перед приватной церемонией погребения.



Похоронная процессия проедет мимо бывшего дома Шинейд на Стрэнд-роуд в Монтебелло, где она прожила 15 лет и где после ее смерти люди оставляли цветы.



Заявление, опубликованное в воскресенье от имени семьи О'Коннор, призвало людей выстроиться вдоль набережной Брея с 10:30, чтобы "в последний раз попрощаться" с певицей.



"Шинейд нравилось здесь жить и нравились люди, которые тут живут. Этим шествием ее семья хотела бы отметить излияние любви к ней со стороны жителей графства Уиклоу и других мест, поскольку на прошлой неделе она ушла в иной мир", — говорится в заявлении.

