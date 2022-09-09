



Похороны королевы: представлен план на 10 дней

В Великобритании представили план действий на ближайшие 10 дней в связи с похоронами королевы Елизаветы II.

По данным The Guardian, в первый день траура будут салюты в Гайд-парке и на Тауэр-Хилл. Также объявят общенациональную минуту молчания.

Король проведет первую аудиенцию с премьер-министром и встретится с графом-маршалом. Государственные похороны должны состояться через 10 дней.

Также король на неделе проведет трансляцию для Великобритании и стран Содружества.

Далее будет зачитана на Королевской бирже в Лондонском Сити прокламация. У наследника престола будет аудиенция у премьер-министра, лидера оппозиции, архиепископа Кентерберийского и декана Вестминстерского.

Официальная церемония памяти состоится в парламенте. После из Балморала во дворец Холирудхаус перевезут гроб.

Далее церемониальная процессия отправится от Холируда вдоль Королевской Мили до собора Святого Джайлза. Там пройдет церковная служба с участием членов королевской семьи. После собор Святого Джайлза откроют для общей публики на сутки.

Потом гроб доставят в Лондон, в Букингемский дворец. Это произойдет за несколько часов до большой церемонии. Гроб установят ​в центре Вестминстер-холла, который откроют для публики на пять дней.

Сами похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве. По всей стране объявят двухминутное молчание. После службы церемониальная процессия будет сопровождать гроб в Гайд-парк. Там его переставят в катафалк и отправят в Виндзор.

После в часовне Святого Георгия состоится богослужение. На похороны прибудут иностранные королевские семьи.