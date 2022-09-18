



Похороны Елизаветы II: Лондон готовится принять около миллиона человек

Управление транспорта Лондона готовится к визиту в британскую столицу около миллиона человек на государственные похороны королевы Елизаветы II.

Об этом сообщил начальник Управления Энди Байфорд.

По его словам, количество желающих посетить похороны "достигнет апогея" 19 сентября.

По стране будет курсировать около 250 дополнительных поездов, в том числе, несколько ночных.

Более 100 рейсов в лондонском аэропорту Хитроу отменят завтра, чтобы шум от самолетов не мешал похоронам.